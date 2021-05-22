В Калужской области потеплеет до +20

В субботу, 22 мая, на территории Калужской области ожидается ясная погода.

Днем температура воздуха повысится до +20. Осадков не ожидается.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5-6 м/с.

Православные христиане 22 мая отмечают день святителя Николая Чудотворца, а в народе эта дата получила название Никола Вешний. Наши предки верили, что в этот день происходят чудеса. Также считается, что со дня святого Николая погода становится окончательно теплой.

Дождь 22 мая считался хорошей приметой. Он сулил богатый урожай и счастье на весь год, а также теплое, но не засушливое лето.