В Калужской области потеплеет на выходных
В пятницу, 21 мая, в Калужской области прогнозируют около +16 градусов.
В первой половине дня возможны дожди.
Скорость порывов ветра будет достигать 6 м/с. Влажность – 70%.
В ночь на субботу температура воздуха в Калуге опустится до +6. Но на выходных потеплеет до +20.
В православной церкви 21 мая вспоминают апостола Иоанна Богослова. В народе этот день называли Иванов, в него было принято печь пироги и угощать ими знакомых и незнакомых людей.
По народным приметам, если утром небо красное, значит, скоро пойдет дождь. Осадки также сулили серые облака, которые сбивались в кучи. Дождливое лето предсказывали по ночной луне: если она была закрыта облаками или туманом - ждали осадков.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!