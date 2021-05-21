В Калужской области потеплеет на выходных

В пятницу, 21 мая, в Калужской области прогнозируют около +16 градусов.

В первой половине дня возможны дожди.

Скорость порывов ветра будет достигать 6 м/с. Влажность – 70%.

В ночь на субботу температура воздуха в Калуге опустится до +6. Но на выходных потеплеет до +20.

В православной церкви 21 мая вспоминают апостола Иоанна Богослова. В народе этот день называли Иванов, в него было принято печь пироги и угощать ими знакомых и незнакомых людей.

По народным приметам, если утром небо красное, значит, скоро пойдет дождь. Осадки также сулили серые облака, которые сбивались в кучи. Дождливое лето предсказывали по ночной луне: если она была закрыта облаками или туманом - ждали осадков.