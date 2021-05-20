В Калужской области прогнозируют сильные дожди
В четверг, 20 мая, в Калужской области продолжится похолодание.
Днем температура воздуха не будет превышать +17 градусов.
В течение всех суток возможны дожди, после обеда – сильные.
В Калуге скорость порывов ветра будет достигать 6 м/с.
В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница. Считалось, что вода в это время обладает целебной силой, а потому обязательно нужно было в этот день искупаться, а также хорошенько напоить домашний скот.
По приметам, дождливый день 20 мая - к теплому сентябрю, а юго-восточный ветер - к хорошей погоде на ближайшие недели. О теплой и ясной погоде также говорит молодой месяц, у которого рога смотрят вниз.
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