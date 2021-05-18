В Калуге знойная жара сменится похолоданием

Вторник, 18 мая, обещает стать в Калуге вторым подряд жарким днем.

Уже ранним утром синоптики прогнозируют выше +20, а днем воздух прогреется до +29.

К вечеру небо может затянуть облаками, но все равно будет по-летнему тепло – около +25.

Существенных осадков не ожидается.

А вот со среды начнет холодать. К пятнице дневная температура постепенно опустится до более привычных в мае +11. Пойдут дожди.

18 мая в православной церкви почитают память святой Ирины (Арины), которую в народе прозвали Рассадница, так как в этот день было принято высаживать рассаду на грядки.

По народным приметам, если перестали щебетать птицы, то стоит готовиться к грозе. Большие облака, движущиеся с юга на север, также говорят о скорых осадках.