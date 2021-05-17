В Калужской области прогнозируют жару 17 мая

Понедельник, 17 мая, обещает стать самым жарким днем в Калужской области с начала 2021 года.

Уже утром столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Днем синоптики обещают до +27.

Вечером – около +25.

При этом существенных осадков пока не прогнозируется. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

По народным приметам, окутанное дымкой солнце 17 мая предвещает затяжную непогоду. Утром нет росы - к дождю. Воробьи шумят - к сильному ветру, много майских жуков - к засухе. Частый и сильный дождь в этот день - к урожаю. А вот если весь день слышно кукушку - погода будет хорошей. Цветущая рябина указывает на приход тепла. На кленах появились сережки - можно сажать свеклу.