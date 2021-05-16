В Калужской области вновь прогремят грозы

Утром в воскресенье, 16 мая, в Калужской области воздух прогреется до +17 градусов.

Днем потеплеет до +20. Ожидаются ливневые дожди и грозы. Возможны порывы ветра до 11 м/с.

Вечером – до +16.

По прогнозам синоптиков, нынешняя высокая температура – не предел для середины мая. Уже в понедельник в Калуге обещают до +26 градусов.

В народе 16 мая - Мавры Рассадницы. Крестьяне работали на огородах, высаживали рассаду и наблюдали за приметами.

Большая роса и ясный день обещали хороший урожай огурцов. Сухое утро — к дождю в течение дня. Пышно цветет черемуха - лето будет дождливым. Если листья на ясене еще не распустились, а дуб уже зеленый, то лето будет засушливое.