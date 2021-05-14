В Калужской области прогнозируют резкое потепление

В пятницу, 14 мая, в калужской области прогнозируется потепление.

Днем воздух прогреется до +20 градусов. При этом возможен небольшой дождь.

К вечеру температура опустится до +15.

На выходных синоптики прогнозируют в Калуге до +23 градусов. В начале следующей недели – до +27. При этом возможны грозы.

Православные христиане 14 мая вспоминают пророка Иеремея (Еремея), которого в народе прозвали Запашником, так как в это время начинались активные посевные работы.

По народным приметам, яркое солнце 14 мая предвещает теплое и хорошее лето. А если день выдался жарким, то такая же погода будет стоять и в сентябре. А вот холодная и ненастная погода - к суровой и затяжной зиме.