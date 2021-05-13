МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Калужской области вечером 13 мая

Вечером в четверг, 13 мая, в отдельных районах Калужской области ожидается гроза. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

При ухудшении погоды порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу при грозе.

Напомним, накануне вечером в Калуге шел сильный дождь, а в северных районах области ветер поломал деревья.