В Калужской области похолодание сменится резким потеплением

В четверг, 13 мая, в Калужской области еще немного похолодает. Если накануне было до +17, то сегодня ожидается не выше +13.

В первой половине дня возможен небольшой дождь.

Влажность составит около 85%. Скорость порывов ветра – до 4 м/с.

А вот в пятницу в Калуге ожидается новая волна тепла. Температура повысится до +20, на выходных – до +23, на следующей неделе – до +27.

Православные христиане 13 мая вспоминают апостола Иакова, которого в народе прозвали Яковом теплым или звездным.

По народным приметам, звездная и безветренная ночь предвещает засушливое лето. Мерцающие звезды и ветер - к лету плодородному и грозовому. А если звезд на небе не видно совсем, то в ближайшее время пойдет дождь.