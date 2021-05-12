В Калужской области прогнозируют похолодание и дожди

В среду, 12 мая, в Калужской области прогнозируется небольшое похолодание.

Утром температура воздуха составит около +13 градусов. Будет ясно, без осадков.

Днем и вечером вероятны дожди. Небо затянет тучами. Температура – в пределах +13..+16.

В ночь на четверг – около +8.

12 мая в православной церкви почитают память Девяти мучеников Кизических, пострадавших за веру в III веке нашей эры. В народе их считали целителями, а потому в этот день было принято собирать и заготавливать различные целебные травы, которые, как считалось, обладают в это время особой силой.

По народным приметам, если перед дождем на небе сверкает молния - ненастная погода сохранится на несколько дней. Много муравьев на земле - к скорому дождю. А обилие майских жуков говорит о засушливой погоде.