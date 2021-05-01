На первомай в Калужской области возможен дождь
В субботу, 1 мая, в Калужской области прогнозируют похолодание и дождь.
Утром синоптики обещают около +8 градусов, небольшой дождь.
Днем – до +11, переменная облачность, дождь. Порывы ветра – до 8 м/с.
Вечером также вероятны осадки.
Православная церковь 1 мая вспоминает Еремея Запрягальника. Этот день - последний перед светлым праздником Пасхи, который будем отмечать завтра.
По народным приметам, если 1 мая стоит непогода, то стоит ждать суровую и голодную будущую зиму.
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