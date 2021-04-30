В Калужской области прогнозируют потепление и дожди

В пятницу, 30 апреля, в Калужской области прогнозируют потепление. Но пойдут дожди.

Утром синоптики обещают около +8 градусов, небольшой дождь.

Днем – до +15, пасмурно, дождь. Порывы ветра – до 8 м/с.

Вечером также вероятны осадки. Температура воздуха – около +10.

Православная церковь 30 апреля вспоминает святого Зосиму, который считается покровителем пчеловодства.

По народным приметам, если 30 апреля с утра идет дождь, то ближайшие дни будут ясными, а лето - жарким. Грозовые облака - к перемене погоды, а прозрачные облака - к сильному ветру. Если после дождя или в ясном небе гремит глухой гром, то в ближайшие дни стоит ждать плохой погоды.