В Калужской области потеплеет до +11

Утром в четверг, 29 апреля, в Калужской области ожидается около 4 градусов тепла.

Днем температура воздуха повысится до +11. Существенных осадков не ожидается. Будет облачно с прояснениями. Влажность – около 60%. Порывы ветра – до 4 м/с.

К вечеру синоптики прогнозируют около +8.

В православной церкви в этот день вспоминают мучениц Ирину, Агапию и Хионию. В народном календаре эта дата получила название Ирина Рассадница, так как в это время было принято сажать рассаду капусты и томатов. Наши предки обычно этот день проводили в огороде.

По народным приметам, если 29 апреля дует западный ветер, то скоро будет дождь. Ухудшение погоды также предсказывает яркая радуга. А если в небе много кучевых облаков - это к погоде без осадков. Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето.