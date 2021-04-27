В Калужской области прогнозируют облачную погоду без осадков
Во вторник, 27 апреля, погода в Калужской области ожидается такой же, как и в понедельник. Осадков не прогнозируется, будет облачно, местами – сильные порывы ветра.
Утром синоптики обещают около +3 градусов.
Днем потеплеет до +8.
Вечером – около +5.
В православной церкви 27 апреля почитают память святого Мартына и святого Евстафия.
По народным приметам, если на Мартына среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то будет дождь с ветром. А если в этот день мокро и грязно, то пашня будет хорошей.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!