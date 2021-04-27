В Калужской области прогнозируют облачную погоду без осадков

Во вторник, 27 апреля, погода в Калужской области ожидается такой же, как и в понедельник. Осадков не прогнозируется, будет облачно, местами – сильные порывы ветра.

Утром синоптики обещают около +3 градусов.

Днем потеплеет до +8.

Вечером – около +5.

В православной церкви 27 апреля почитают память святого Мартына и святого Евстафия.

По народным приметам, если на Мартына среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то будет дождь с ветром. А если в этот день мокро и грязно, то пашня будет хорошей.