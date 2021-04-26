В Калужской области потепление начнется в последние дни апреля

Утром в понедельник, 26 апреля, синоптики прогнозируют в Калужской области около +4 градусов, облачно, но без осадков.

Днем воздух прогреется до +8. Возможны порывы ветра в 5 м/с.

Вечером и в ночь на вторник похолодает до +1.

Небольшое потепление намечается в Калуге в последние дни апреля. В среду прогнозируется +10, в четверг и пятницу – до +12. При этом вероятны дожди.

По народным приметам, если ночь на 26 апреля выдалась звездной - год будет удачным. На дубе осталось много желудей - урожай будет богатый, а следующая зима - холодной. Если в лесу протяжно поет кукушка - скоро придет тепло. Дуб распустился - летняя погода не за горами. Ива зацвела - холодов больше не будет.