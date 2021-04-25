Какой будет погода в Калуге в Вербное воскресенье
В воскресенье, 25 апреля, Калужскую область ждет прохладная погода, но без существенных осадков.
Утром синоптики прогнозируют около +5 градусов.
Днем – до +7 с порывами ветра в 6 м/с.
Вечером и в ночь на понедельник – около нуля.
Православные 25 апреля празднуют Вербное воскресенье. До Пасхи осталась неделя.
По народным приметам, если в этот день идет дождь, то в первые дни мая также будет дождливая погода, а вот теплый и солнечный день обещает урожайный год. Считалось, что если 25 апреля солнце сильно греет, то зима уже отступила окончательно и больше не вернется.
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