Какой будет погода в Калуге в Вербное воскресенье

В воскресенье, 25 апреля, Калужскую область ждет прохладная погода, но без существенных осадков.

Утром синоптики прогнозируют около +5 градусов.

Днем – до +7 с порывами ветра в 6 м/с.

Вечером и в ночь на понедельник – около нуля.

Православные 25 апреля празднуют Вербное воскресенье. До Пасхи осталась неделя.

По народным приметам, если в этот день идет дождь, то в первые дни мая также будет дождливая погода, а вот теплый и солнечный день обещает урожайный год. Считалось, что если 25 апреля солнце сильно греет, то зима уже отступила окончательно и больше не вернется.