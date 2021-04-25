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Какой будет погода в Калуге в Вербное воскресенье

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.04.2021 06:13 0 1000
Какой будет погода в Калуге в Вербное воскресенье

В воскресенье, 25 апреля, Калужскую область ждет прохладная погода, но без существенных осадков.

Утром синоптики прогнозируют около +5 градусов.

Днем – до +7 с порывами ветра в 6 м/с.

Вечером и в ночь на понедельник – около нуля.

Православные 25 апреля празднуют Вербное воскресенье. До Пасхи осталась неделя.

По народным приметам, если в этот день идет дождь, то в первые дни мая также будет дождливая погода, а вот теплый и солнечный день обещает урожайный год. Считалось, что если 25 апреля солнце сильно греет, то зима уже отступила окончательно и больше не вернется.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.04.2021 06:13 0 1000
Тэги: погода
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