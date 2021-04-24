В Калужской области прогнозируют холодные выходные
Последние выходные апреля в Калужской области будут прохладными.
В субботу, 24 апреля, в течение всего дня возможен дождь.
Утром синоптики прогнозируют около +3 градусов.
Днем – до +6 с порывами ветра в 4 м/с.
Вечером и в ночь на воскресенье – около +1.
Православная церковь 24 апреля вспоминает священномученика Антипа. В народе Антипа называли Водогоном, поскольку в этот день половодье раньше было на самом пике.
По народным приметам, если после паводка пошел снег, то еще целый месяц будет стоять плохая погода. На реке остался лед - верный признак того, что лето будет холодным. Зато если верба к 24 апреля уже распушилась, то впереди ждет теплая и солнечная погода.
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