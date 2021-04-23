На Калугу надвигается гроза с градом и сильным ветром

В пятницу, 23 апреля, в Калуге ожидается гроза. Об этом предупреждает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДСС).

- В ближайшие один-три часа 23 апреля с сохранением до 18:00 по Калуге ожидается гроза, град, при грозе порывы ветра до 13-18 м/с, - говорится в сообщении ЕДДС.

Ранее, напомним, сообщалось о затяжных дождях в Калужской области.

UPD. ГУ МЧС по Калужской области сообщает, что гроза с градом возможна по всей территории региона. Калужан просят не выходить на улицу.

Тем временем

Вечером в четверг во время ливня в Калуге возникли проблемы с электричеством, водой и газом. Подробности.