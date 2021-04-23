В Калуге восстановили работу светофоров на перекрестке улиц Суворова и Плеханова

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 22 апреля, в Калуге во время ливня наблюдались проблемы с подачей электричества. Тогда же перестали работать светофоры на оживленном перекрестке улиц Суворова и Плеханова.

Из-за этого на пересечении дорог наблюдались заторы. По главной дороге, улице Плеханова, еще можно было проехать, а автомобилистам на Суворова приходилось высматривать редкие окошки, чтобы проскочить. Также опасность возникала из-за большого количества детей, которые шли в соседний лицей №36.

Восстановить работу светофоров удалось к 8:50 утра 23 апреля, сообщили в управлении городского хозяйства.