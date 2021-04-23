На Калужскую область надвигаются дожди

В пятницу, 23 апреля, в Калужской области в течение всего дня возможен дождь.

Утром и днем синоптики обещают около +10 градусов, порывы ветра – до 6 м/с.

К вечеру похолодает до +5.

В православной церкви 23 апреля вспоминают святого Терентия. В народном календаре дата получила название Терентий Маревный, потому что туманы для этого периода не редкость. Если утром стоит густой туман - в течение дня будет дождь. Туман днем - к осадкам в ближайшие дни.

По народным приметам, если к 23 апреля появилось много молодых паучков, то холодов больше не будет, а лето будет жарким. А вот если старые большие пауки прячутся или сидят на паутине повыше, то возможно скорое похолодание.