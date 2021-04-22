Калужскую область ждет потепление 22 апреля

В четверг, 22 апреля, в Калужской области потеплеет до +15 градусов.

Утром синоптики обещают около +6, облачно, но без осадков.

Также дождей не будет днем, потеплеет до +13..+15. При этом ожидаются порывы ветра до 5 м/с.

Вечером в Калуге – около +9.

А вот в пятницу вновь начнет холодать. Двухзначных плюсовых температур калужанам придется ждать до конца апреля.

Православная церковь 22 апреля чтит память преподобного мученика Вадима Персидского. В народе его прозвали Вадим-ключник, так как к этому периоду из-под земли начинают бить родники.

По народным приметам, если 22 апреля день солнечный, то лето будет теплым и наступит рано. Погода сырая и прохладная - лето будет засушливым и без дождей. А если у березы много сока, то лето, наоборот, будет прохладным и дождливым.