В Калужской области прогнозируют дождливую погоду

Во вторник, 20 апреля, в Калужской области ожидается прохладная погода с дождями. Осадки возможны в течение всего дня.

Утром синоптики прогнозируют около +5 градусов.

Днем – до +8. Скорость порывов ветра может достигать 6 м/с. Влажность – под 90%.

Вечером столбики термометров опустятся до +3.

В православной церкви 20 апреля чтят память мучеников Руфина и Акилины (Акулины).

По народным приметам, какая погода стоит 20 апреля, такой она будет и 20 сентября. Если днем гремит гром, но дождя нет - в ближайшие дни погода испортится. А вот если гром гремит после того, как закончился дождь, то ближайшие дни будут солнечными и теплыми.