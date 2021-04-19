В Калужской области в начале недели ожидается около +10 градусов

Утром в понедельник, 19 апреля, в Калужской области ожидается около +8 градусов, пасмурно, без существенных осадков.

Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха – в районе +10. Порывы ветра – до 6 м/с. Влажность – около 70%.

Вечером в понедельник – около +8, без осадков.

В старину в этот день опасались ветра, он сулил плохой урожай хлеба. Наблюдали за дикими утками: если они упитанные, то предстоящие весенние дни будут неласковые и долгие. Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодная. Прилетевшие утки гнездятся почти на воде - летом будет засуха.