На Калужскую область надвигаются дожди
Утром в четверг, 15 апреля, в Калужской области прогнозируют около +13 градусов. Пасмурно, но без осадков.
Днем воздух прогреется до +18, но небо будет затянуто тучами.
Во второй половине дня ожидается дождь, порывы ветра – до 4 м/с.
Также дождь прогнозируется ночью и днем в пятницу.
В православной церкви 15 апреля почитают память святого Тита Чудотворца. В народе этот день получил название Тит-ледолом, так как в это время на реках начинался большой ледоход.
По народным приметам, если воробьи в этот день громко чирикают, а голуби воркуют - погода будет теплая и солнечная. А если вороны купаются в лужах, то стоит ждать ненастья и осадков. Ухудшение погоды также предвещают большие стаи галок.
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