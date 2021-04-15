На Калужскую область надвигаются дожди

Утром в четверг, 15 апреля, в Калужской области прогнозируют около +13 градусов. Пасмурно, но без осадков.

Днем воздух прогреется до +18, но небо будет затянуто тучами.

Во второй половине дня ожидается дождь, порывы ветра – до 4 м/с.

Также дождь прогнозируется ночью и днем в пятницу.

В православной церкви 15 апреля почитают память святого Тита Чудотворца. В народе этот день получил название Тит-ледолом, так как в это время на реках начинался большой ледоход.

По народным приметам, если воробьи в этот день громко чирикают, а голуби воркуют - погода будет теплая и солнечная. А если вороны купаются в лужах, то стоит ждать ненастья и осадков. Ухудшение погоды также предвещают большие стаи галок.