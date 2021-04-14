В Калужской области 14 апреля температура воздуха повысится до +20 градусов
Утром в среду, 14 апреля, в Калуге прогнозируется около +13 градусов. Облачно, но без осадков.
Днем потеплеет до +21. Порывы ветра – до 4 м/с.
Вечером синоптики прогнозируют около +15. В ночь на четверг - +10.
14 апреля православные вспоминают святую Марию Египетскую, которую в народе прозвали Марьей.
По народным приметам, гроза 14 апреля - к засушливому и жаркому лету. Частый и раскатистый гром - к дождливой погоде, а короткий и редкий гром - к теплой и ясной. Если домашние животные ведут себя беспокойно, то скоро погода ухудшится.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!