В Калужской области вода ушла с дороги в деревню Аграфенино

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калужской области был пройден пик паводка. Уровень воды в крупных реках начал снижаться. В понедельник, 12 апреля, вода ушла с дороги, ведущей в деревню Аграфенино Боровского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Железно-бетонное покрытие мостовой переправы полностью свободно от паводковых вод, - подчеркнули спасатели.

Дорогу в Аграфенино, где расположены СНТ «Автомобилист» и СНТ «Истьма», затопило 2 апреля. Через деревню протекает река Истьма – левый приток Протвы.