В Калужской области затопило дорогу в одну из деревень Боровского района

В 15:55 в пятницу, 2 апреля, в Калужской области затопило дорогу в деревню Аграфенино Боровского района, сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели уточняют, что в этом населенном пункте расположены СНТ «Автомобилист» и СНТ «Истьма».

Через деревню протекает река Истьма – левый приток Протвы.

- В данном населенном пункте социально-значимых объектов нет. Эвакуация не требуется, - подчеркивают в МЧС. - В населенных пунктах имеются колодцы с питьевой водой. У населения имеется запас продуктов питания. Социальная напряженность у жителей отсутствует, организована лодочная переправа, выставлен водомерный пост, организована переправа автомобильным транспортом повышенной проходимости. Данная ситуация находится на контроле у главы администрации Боровского района.

Напомним, ранее в МЧС сообщали, что в Оке в Калуге за сутки вода поднялась на 102 сантиметра.

Также существует угроза затопления дороги в поселокИгнатьевское Малоярославецкого района.