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В Калуге уровень воды в Оке поднялся за сутки на 102 сантиметра
На реках Калужской области с 31 марта начался подъем уровня воды. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает региональное ГУ МЧС.
В Оке за последние сутки вода поднялась на 102 сантиметра. В Козельске на реке Жиздра вода на 570 сантиметров выше нуля гидропоста.
На Угре наблюдается ледоход, уровень воды не поднялся даже одну десятую долю до возможного опасного значения.
В Спас-Загорье в районе гидропоста река Протва свободна ото льда, уровень воды поднялся незначительно.
- На всей территории области существует вероятность подтопления пониженных участков местности вследствие накопления талой и дождевой воды, повышения уровня грунтовых вод, - подчеркивают в МЧС.
При этом самая сложная обстановка может сложиться в районе населенного пункта Собакино на территории Износковского района.
Дороги может затопить в районе поселка Игнатьевское Малоярославецкого района и в деревне Агрофенино Боровского района.
UPD. Дорогу в Боровском районе уже затопило.
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