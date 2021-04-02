В Калуге уровень воды в Оке поднялся за сутки на 102 сантиметра

На реках Калужской области с 31 марта начался подъем уровня воды. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает региональное ГУ МЧС.

В Оке за последние сутки вода поднялась на 102 сантиметра. В Козельске на реке Жиздра вода на 570 сантиметров выше нуля гидропоста.

На Угре наблюдается ледоход, уровень воды не поднялся даже одну десятую долю до возможного опасного значения.

В Спас-Загорье в районе гидропоста река Протва свободна ото льда, уровень воды поднялся незначительно.

- На всей территории области существует вероятность подтопления пониженных участков местности вследствие накопления талой и дождевой воды, повышения уровня грунтовых вод, - подчеркивают в МЧС.

При этом самая сложная обстановка может сложиться в районе населенного пункта Собакино на территории Износковского района.

Дороги может затопить в районе поселка Игнатьевское Малоярославецкого района и в деревне Агрофенино Боровского района.

UPD. Дорогу в Боровском районе уже затопило.

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