Режим «Паводок»: куда эвакуируют людей в случае затопления

Толщина льда на Оке сейчас составляет 30 см. Вода в реке находится ниже нулевой отметки на 115 см.

Когда вскроются ото льда реки Калужской области? К каким сюрпризам погоды готовятся в региональном управлении МЧС? Внес ли ковид коррективы в планы спасателей? Об этом в интервью с экспертом ГУ МЧС России по Калужской области – начальником отдела статистики, мониторинга и прогнозирования Андреем ИЗОТОВЫМ.

Наихудший сценарий

Несмотря на то, что прошедшая зима была снежной, а высота снежного покрова сейчас превышает норму в полтора раза, специалисты регионального управления МЧС считают, что серьезных происшествий, связанных с паводком, в нашем регионе, скорее всего, не будет. Но при этом делают оговорку: «Мы никогда не надеемся на лучшее и в первую очередь просчитываем наихудшие сценарии». Наихудшие – это когда в зоне возможного подтопления оказываются три района (Дзержинский, Жуковский и Козельский), два городских округа (Калуга и Обнинск), 16 населенных пунктов, 330 домов, в которых живут 1353 человека.

- Сейчас превышает норму не только высота снежного покрова, но и запас воды в снеге, – поясняет Андрей Изотов. – С наступлением весны снег сплавляется в льдинки, уплотняется, запас воды в нем увеличивается. На сегодняшний день его плотность составляет примерно 200-220 килограммов на кубический метр. С учетом высоты снежного покрова это дает нам около 60-80 литров воды на квадратный метр. Чтобы вы понимали, что это такое, представьте, что на один квадратный метр вылили шесть-восемь ведер воды.

Самое плохое, что может случиться, это если внезапно потеплеет до +15, да еще дня три будет идти проливной дождь. Тогда весь этот снег единовременно расплавится, и вода либо проникнет в грунт, либо пойдет береговым стоком. И это уже случалось – в 2013 году. Мы тогда наблюдали буквально все неблагоприятные погодные явления, какие только могут быть. Разве что метеорит изо льда на нас не упал (смеется).

Зима 2012-2013 годов была хорошая, морозная, затянулась до марта. Снега накопилось много. В начале апреля потеплело, пошел мелкий дождик. Это привело к уплотнению снега, он превратился практически в ледышку. Дальше выпало 60% месячной нормы снега. А еще через несколько дней, примерно к 13 апреля, погода поменялась кардинально: температура поднялась до +10...+12. К 18 апреля у нас в области было уже +17! В итоге мы получили «плавильную печку», в которой было чему плавиться. Самое плохое – это то, что такие же «плавильные печки» получили и наши соседи: Смоленская область, где находятся верховья Угры, Подмосковье – там верховья Протвы, Орловская и Тульская области, где протекает Ока.

В результате такого развития событий река Жиздра в 2013 году поднялась на 9,4 метра при уровне поймы в шесть метров. К 19 апреля окраины Козельска были полностью затоплены, и вода уже подходила практически к центру города. Оптина пустынь и еще несколько населенных пунктов Козельского района готовились к эвакуации.

Из-за большого подъема воды в Угре в зоне затопления оказались очистные сооружения в Кондрово, Кондровская бумажная компания, 68 частных жилых домов в Полотняном Заводе.

В Оке общий приток воды составил 9,5 м. Калугу тогда спасло то, что зимой оттепелей было мало, поэтому вода в реке опустилась ниже нулевой отметки на полтора-два метра. Из-за этого Ока поднялась на 7,5-8 метров. Если бы были оттепели, нам пришлось бы эвакуировать людей, оборудование из зданий, расположенных в районе выезда на Пучковский мост, отключать там электричество, перекрывать дорогу.

- Показатели этого года отличаются от показателей 2013-го?

- Да, отличаются раза в полтора-два. Нынешние условия, скорее, сопоставимы с тем, что мы наблюдали весной 2018 года. Тогда сложностей тоже хватало, но критических ситуаций не было.

Локальные неприятности

- Когда реки освободятся ото льда? Какой подъем воды в них ожидается?

- По прогнозам специалистов, это произойдет в период с 29 марта по 4 апреля. Эксперты считают, что Ока поднимется максимум на 7,3 метра. Подъем воды в Жиздре ожидается на уровне 5,4-7 метров. Вода в Угре поднимется до отметки не более 6,8 метров. Максимальный подъем воды в Протве прогнозируется на уровне 6,30 метров. Эти показатели ниже опасных значений.

Значительных происшествий наверняка не будет, но будет достаточно много неприятных событий локального характера: на промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, дорогах. В Калуге один из таких тонких моментов – Окский водозабор Водоканала. В районе Шопино находится 12 скважин, они начинают затапливаться или подтапливаться при подъеме воды в Оке на высоту 4-4,2 м. Они могут засориться, возникает риск аварий. Из-за большого количества в воде взвешенных веществ, микробов и прочей органики она становится опасной для питья. Чтобы предотвратить эти проблемы, скважины на время паводка закрываются, жителей города переключают на другие скважины. Проводятся работы по дополнительной очистке воды. Уже сейчас можно увидеть, что она стала немного белесая. Это значит, в ней увеличилось количество реагентов для обеззараживания.

Будут проблемы в Обнинске. Там при подъеме воды в Протве на пять метров река сразу же выходит на пойму и заливает расположенные в ней дачные поселки. Похожая картина наблюдается в Жуковском, Боровском и Малоярославецком районах. Во время проверок мы выявили 29 мест, которые при резком таянии снега либо окажутся затопленными, либо отрезанными от внешнего мира. Мы взяли эти места под особое наблюдение.

Эта проблема возникла из-за того, что долгое время в Калужской области не велась актуализация границ зон подтопления или затопления. В итоге на поймах рек появилось много СНТ, коттеджных поселков, дорог местного значения. В 2017 году в нашей стране такая работа началась. Когда она завершится, наконец-то появится мощный инструмент на запрет и ограничение на ведение хозяйственной деятельности в местах, где есть угроза затопления и подтопления. В Калужской области выявлено 27 таких зон в 13 районах.

Половодье в условиях ковида

- У нас заранее спланирован комплекс мероприятий, в нем подробно указано, как реагировать в том или ином случае. В каждом районе, где есть населенные пункты, которые подвержены риску затопления или подтопления, будут организованы оперативные штабы, круглосуточные диспетчерские службы. Руководство этих муниципальных образований уже договорилось о взаимодействии с продовольственными, транспортными, строительными, дорожно-эксплуатационными службами.

Во всех СНТ, которые находятся в зонах воздействия паводка, проведены подворовые обходы с переписью населения. Людям раздали памятки с информацией о том, как действовать и куда звонить в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Специальные памятки получили жители, давшие согласие на эвакуацию. В них указано, где их будет ждать транспорт и где находятся пункты временного размещения (ПВР), в которые их эвакуируют. Всего в регионе будет развернуто 14 таких пунктов. Самый большой – на 650 человек – планируется разместить в Калуге.

- Коронавирус внес какие-то изменения в ваш план действий?

- Внес, конечно. Прежде всего, они коснулись эвакуации людей. Если в обычной ситуации их можно разместить в школьном спортзале, то сейчас мы должны соблюдать меры максимальной изоляции. Поэтому в этом году ПВР будут размещаться в домах отдыха, гостиницах, оздоровительных лагерях, больничных корпусах. На базе каждого пункта должно быть организовано питание. Люди получат постельные принадлежности, бытовые и гигиенические средства. Продумываются даже варианты организации их досуга.

Жителей Калуги, если такая необходимость появится, разместят в ПВР, которые организуют на базе оздоровительных центров «Сокол» и «Белка». Это люди, живущие в первом и втором корпусах дома № 74 по улице Салтыкова-Щедрина. Но мы думаем, что такая необходимость, вряд ли, возникнет. Истории, когда калужане плавали на лодках по улицам Подвойского, Салтыкова-Щедрина и Воробьевке, остались в прошлом. Тем не менее, повторюсь, мы всегда ориентируемся на наихудший сценарий.

Ока в Калуге.

Как подготовиться к паводку

- Какие рекомендации вы можете дать жителям населенных пунктов, которые могут быть затоплены или подтоплены?

- Рекомендации всегда одни и те же. Нужно заранее убрать с участков любые растворимые в воде вещества: ядохимикаты, удобрения, навоз. Постарайтесь герметизировать туалеты, компостные ямы, септики, чтобы не допустить попадания микроорганизмов, химических веществ в окружающую среду – особенно в реки, на которых есть водозаборы. Второе, что нужно сделать, это обезопасить свое жилище, постройки, инвентарь, приборы, убрать мебель с первых этажей.

Изучите дорожную карту, чтобы знать не только основную дорогу, но и альтернативные пути объезда и выезда. Договоритесь с соседями, руководством СНТ о том, чтобы запасные выезды на дороги не были перекрыты шлагбаумами или блоками, которые невозможно быстро убрать. Очистите от мусора проезжие дороги в дачном поселке.

Главная рекомендация: по возможности, постарайтесь заранее уехать из поселка, чтобы переждать паводок в безопасном месте. Дайте воде спокойно прийти и уйти.