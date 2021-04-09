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В Калужской области пройден пик паводка

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.04.2021 20:44 0 517
В Калужской области пройден пик паводка

В Дзержинском районе Калужской области вода ушла с единственной дороги, ведущей в деревню Староскаковское. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 15:40 9 апреля дорожное сообщение с населенным пунктом Староскаковское, Дзержинского района восстановлено, - подчеркнули спасатели. - Полотно и обочины автодороги полностью свободны от воды.

Напомним, рядом с этой деревней протекает река Угра. Из-за подъема уровня воды в ней 4 апреля дорога в Староскаковское была затоплена. Сотрудники МЧС организовали лодочную переправу и круглосуточно дежурили на месте.

Пик паводка в Калужской области пройден. Уровень воды в крупнейших реках начал снижаться.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.04.2021 20:44 0 517
Тэги: авто дороги паводок половодье мчс
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