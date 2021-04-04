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В Калужской области разлившиеся реки затопили дороги в Дзержинском районе и Обнинске

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.04.2021 16:05 0 320

Вода перекрыла проезд в деревню Староскаковское.

В воскресенье, 4 апреля, в Дзержинском районе Калужской области разлившаяся река Угра затопила единственную дорогу в деревню Староскаковское. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В деревне находятся 102 жилых дома и 30 человек.

- Дорожное сообщение с населенным пунктам отсутствует, путей объезда нет, - отмечают в МЧС. - Социально-значимых объектов нет. Эвакуация населения не требуется. В населенном пункте имеются колодцы с питьевой водой. У населения имеется запас продуктов питания. Социальная напряженность у жителей отсутствует.

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Затопление в Дзержинском районе.

Сотрудниками МЧС совместно с администрацией Дзержинского района организована лодочная переправа, выставлен водомерный пост, организовано оповещение населения. Два раза в неделю в деревню будет приезжать автолавка. В самой деревне организовали временный пожарный пост.

Затопление участков в Обнинске, кадры с беспилотника.

Также 4 апреля на пойму вышла река Протва в Обнинске. Подтоплены 24 дачных участка в СНТ «Электромонтажник», СНТ «Нептун» и СНТ «Орбита». Уровень воды на приусадебных участках составляет 20 сантиметров. Проезд транспорта не затруднен.

Обнинск.

- Жителям, проживающим в данном районе, представителями администрации Обнинска были вручены уведомления о необходимости временно покинуть свои дома, - отмечают в МЧС. - Проводится непрерывный мониторинг уровня воды на приусадебных участках.

Как мы уже рассказывали, 2 апреля была затоплена дорога в деревню Аграфенино Боровского района. Там действует лодочная переправа. За сутки уровень воды в реке Истья понизился на 40 сантиметров.

В деревне Игнатьевское Малоярославецкого района дорога также остается затопленной водой из реки Лужа. Там действует лодочная переправа. За сутки уровень воды в реке понизился на 35 сантиметров.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.04.2021 16:05 0 320
Тэги: происшествие паводок половодье мчс видео
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