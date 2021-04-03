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Как жители в Калужской области остались без дороги после паводка

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 03.04.2021 12:10 2 682
Как жители в Калужской области остались без дороги после паводка

В поселке Игнатьевское Малоярославецкого района произошло подтопление низководного сооружения через реку Лужа, сообщили в калужском управлении МЧС 

С 10 часов утра 3 апреля жители не могут в штатном режиме попасть в населенные пункты Дубровка и Бородухино. 

Как уточняют в МЧС, в поселке Игнатьевское социально-значимых объектов нет. Эвакуация не требуется. В населенных пунктах имеются колодцы с питьевой водой. У населения есть запас продуктов питания. Также организована лодочная переправа, выставлен водомерный пост, организована переправа автомобильным транспортом повышенной проходимости.

Ситуация находится на контроле у главы администрации Малоярославецкого района.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 03.04.2021 12:10 2 682
Тэги: Лужа река паводок
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