Как жители в Калужской области остались без дороги после паводка

В поселке Игнатьевское Малоярославецкого района произошло подтопление низководного сооружения через реку Лужа, сообщили в калужском управлении МЧС

С 10 часов утра 3 апреля жители не могут в штатном режиме попасть в населенные пункты Дубровка и Бородухино.

Как уточняют в МЧС, в поселке Игнатьевское социально-значимых объектов нет. Эвакуация не требуется. В населенных пунктах имеются колодцы с питьевой водой. У населения есть запас продуктов питания. Также организована лодочная переправа, выставлен водомерный пост, организована переправа автомобильным транспортом повышенной проходимости.

Ситуация находится на контроле у главы администрации Малоярославецкого района.