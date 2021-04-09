В Калужской области за сутки снизился уровень воды в трех крупных реках

Уровень воды в крупнейших реках Калужской области продолжает снижаться. Новые данные в пятницу, 9 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.

- На основных реках пик паводка пройден, - подчеркнули спасатели. - За последние сутки на реках Угра, Жиздра, Ока уровень воды понизился от 2 до 16 сантиметров. И только в реке Протва вода незначительно поднялась, на 8 сантиметров. Продолжается освобождение подтопленных территорий.

В Оке на территории Калуги уровень воды сейчас составляет 360 сантиметров от нуля гидропоста. Это на 10 метров ниже опасного показателя.

В Угре в районе Товарково вода сейчас находится на отметке 492 сантиметра. Это ниже средних показателей за предыдущие годы. До опасного значения – более 4 метров.

Протва в Спас-Загорье находится на отметке 519 сантиметров. До опасного уровня – почти 2,5 метра.

Жиздра в Козельске на данный момент поднялась до 678 сантиметров. Это выше средних показателей. До опасной отметки – более двух метров.