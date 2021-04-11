В Калужской области потеплеет до +17

Утром в воскресенье, 11 апреля, температура воздуха в Калужской области составит около +8 градусов. Осадков не ожидается.

Днем и вовсе воздух прогреется до рекордных в 2021 году значений – синоптики прогнозируют в Калуге +17. Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность – около 55%.

Вечером – около +12.

В ночь на понедельник может похолодать до +2.

По народным приметам, если 11 апреля на березе начали распускаться листья - то через неделю температура будет выше 10 градусов, а еще через неделю можно начинать сажать картошку. Много сока у березы - к дождливому лету. Много лебедей - к теплой весне, сороки низко вьют гнезда - летом часто будут грозы.