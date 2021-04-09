В Калужской области прогнозируют резкое потепление

Утром в пятницу, 9 апреля, в Калужской области ожидается около +3 градусов.

Днем потеплеет до +9, будет ясно, осадков не ожидается.

Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность воздуха – 70%.

В ночь на субботу возможны небольшие заморозки.

А вот на выходных в Калуге ожидается резкое потепление. В субботу – до +12, в воскресенье – до +17.

Православные 9 апреля вспоминают святую Матрону. Раньше считалось, что в этот день на реках начинается ледоход.

По народным приметам, если птицы в этот день громко поют, то весна будет теплая, но с грозами. А если птицы суетятся и летают низко над землей, то в течение долгого времени будет стоять сухая погода без осадков.