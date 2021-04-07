В Калужской области прогнозируют похолодание и снегопад

Утром в среду, 7 апреля, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит около +5 градусов.

Днем потеплеет до +11. Без существенных осадков. Порывы ветра – до 5 м/с.

Вечером начнется похолодание. Температура воздуха опустится до +2, пойдет дождь.

В ночь на четверг синоптики прогнозируют в Калуге около нуля, возможен снегопад.

7 апреля православная церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. В народном календаре эта дата означала начало весенне-летнего периода, когда окончательно устанавливается теплая погода и начинаются основные полевые работы.

По народным приметам, если на Благовещение ночь теплая, то морозов больше не будет, но если теплая весенняя погода установилась до этого дня, то в ближайшее время стоит ждать похолодания.

Утренний туман - к большому разливу рек и ручьев в ближайший месяц, а если к Благовещению до сих пор не прилетели ласточки - холодная погода задержится надолго.