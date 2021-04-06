В Калужской области прогнозируют теплую, но пасмурную погоду

Утром во вторник, 6 апреля, в Калужской области ожидается около +5 градусов, без осадков.

Днем потеплеет до +12. При этом будет пасмурно, возможны порывы ветра до 6 м/с.

Вечером в Калуге прогнозируется до +10, возможен небольшой дождь.

6 апреля православные отмечают канун Благовещения, а также почитают память святых Захария, Артемия и Якова.

К этому времени обычно прилетают зяблики, а потому считается, что холодов больше не будет. По народным приметам, если ночь на 6 апреля теплая и без осадков, то весна окончательно вступила в свои права и морозов больше не будет. Теплый и ясный день также предвещает скорое тепло и быстрое наступление лета. Если 6 апреля идет дождь, то лето будет влажное, но урожайное. Снег растаял к этому дню - морозов и снегопадов больше не будет, но если он еще остался лежать на земле, то таять будет долго.