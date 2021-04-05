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В Калужской области потеплеет до +12
Утром в понедельник, 5 апреля, в Калужской области ожидается около +4 градусов.
В течение всего дня осадков не прогнозируется.
Днем температура воздуха повысится до +9.
Вечером похолодает до +1.
На этой неделе дневная температура воздуха должна повыситься до +12 градусов.
По народным приметам, если 5 апреля тепло, но ночью заморозки - весь месяц будет хорошая погода. Услышать первый гром, когда снег еще не сошел, - к холодному лету.
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