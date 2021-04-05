В Калужской области потеплеет до +12

Утром в понедельник, 5 апреля, в Калужской области ожидается около +4 градусов.

В течение всего дня осадков не прогнозируется.

Днем температура воздуха повысится до +9.

Вечером похолодает до +1.

На этой неделе дневная температура воздуха должна повыситься до +12 градусов.

По народным приметам, если 5 апреля тепло, но ночью заморозки - весь месяц будет хорошая погода. Услышать первый гром, когда снег еще не сошел, - к холодному лету.