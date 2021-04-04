В Калужской области потеплеет после выходных

Утром в воскресенье, 4 апреля, в Калужской области ожидается около +2 градусов.

В течение всего дня осадков не ожидается.

Днем температура воздуха повысится до +7.

Вечером вновь возможно похолодание до нуля.

По народным приметам, если 4 апреля вороны сидят нахохлившись, идет похолодание. Птицы купаются в лужах или пыли - к теплу. Небосвод мутный - к плохой погоде. Ясные ночи с яркими звездами - к утренним заморозкам.