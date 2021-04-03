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В Калужской области прогнозируется до +7 градусов
Утром в субботу, 3 апреля, в Калужской области ожидается около +2 градусов, без осадков.
Днем ожидается переменная облачность, температура воздуха повысится до +7.
Вечером вновь возможно похолодание до нуля.
По народным приметам, если 3 апреля грянет гром, год выдастся очень урожайным. Появились комары - к скорому потеплению. Если роды выпадают на этот день, то роженице не стоит переживать - они пройдут успешно.
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