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В Калужской области апрель начнется с дождей
Утром в понедельник, 29 марта, в Калужской области прогнозируется около +2 градусов.
Днем потеплеет до +5. Пасмурно, но без осадков.
Влажность воздуха составит 80%. Порывы ветра – до 3 м/с.
К вечеру похолодает до -2.
А вот в последние дни марта и в первые дни апреля в Калуге ожидаются дожди. При этом может потеплеть до +9.
По народным приметам, если 29 марта очень тепло, то такой же будет погода в ближайшие несколько дней. Светит солнце - вся весна будет теплой. Стаи перелетных птиц кружат над домом - скоро потеплеет. Солнце пробивается из-за туч - вскоре будет дождь.
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