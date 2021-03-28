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В Калужской области птицы подскажут весеннюю погоду
Утром в воскресенье, 28 марта, в Калужской области прогнозируется около +3 градусов.
Днем потеплеет до +6. Пасмурно, но без осадков.
Влажность воздуха составит 85%. Порывы ветра – до 3 м/с.
К вечеру похолодает до нуля.
28 марта считается Александровым днем.
По народным приметам, если к этому дню успели прилететь журавли, будет тепло. Весь день поют скворцы - к хорошей погоде. Зяблики прилетают ближе к домам - к похолоданию.
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