В Калужской области птицы подскажут весеннюю погоду

Утром в воскресенье, 28 марта, в Калужской области прогнозируется около +3 градусов.

Днем потеплеет до +6. Пасмурно, но без осадков.

Влажность воздуха составит 85%. Порывы ветра – до 3 м/с.

К вечеру похолодает до нуля.

28 марта считается Александровым днем.

По народным приметам, если к этому дню успели прилететь журавли, будет тепло. Весь день поют скворцы - к хорошей погоде. Зяблики прилетают ближе к домам - к похолоданию.