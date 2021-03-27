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В Калужской области на выходных продолжится потепление
Утром в субботу, 27 марта, синоптики прогнозируют в Калужской области около +2 градусов.
Днем воздух прогреется до +6. Пасмурно, но без осадков.
Влажность воздуха составит почти 90%. Порывы ветра – до 2 м/с.
К вечеру похолодает до +1.
27 марта православные почитают преподобного Венедикта Нурсийского, а также Федоровскую икону Божией матери.
По народным приметам, если 27 марта холодно, то и всю ближайшую неделю сохранится морозная погода. Если в небе высоко и быстро плывут облака - стоит ждать ясных и теплых дней.
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