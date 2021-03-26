В Калужской области началось потепление

Сильные ночные и утренние морозы уходят из Калужской области.

В пятницу, 26 марта, утром термометры покажут около нуля.

Днем потеплеет до +6. Вечером – около +5. При этом будет пасмурно, но без осадков.

Порывы ветра – до 2 м/с. Влажность воздуха – 85%.

В ночь на субботу прогнозируется плюсовая температура.

26 марта православные вспоминают святого Никифора. Считается, что именно в этот день от зимней спячки начинают просыпаться медведи, а потому сильных морозов больше не будет.

По народным приметам, если на улице туман - лето будет холодное и ненастное. Такой же прогноз можно сделать, если из березы обильно течет сок. Ранняя гроза и северный ветер - к холодной весне. Но если во время грозы дует теплый южный ветер, то весна и лето будут теплыми и ясными.