В Калужской области потеплеет к последним выходным марта

В понедельник, 22 марта, в течение всего дня в Калужской области возможен небольшой снег.

Температура воздуха составит от -2 до +1 градусов.

Порывы юго-западного ветра – до 6 м/с. Влажность – около 85%.

Такая же погода сохранится и на несколько ближайших дней: ночью не большой мороз, днем – чуть больше нуля.

По народным приметам считалось, что осадки 22 марта означают, что весеннего половодья не будет. Если в этот день тепло, то 40 дней будет держаться хорошая погода.

Потепление ожидается в Калуге только к последним выходным марта. По прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье днем температура воздуха повысится до +7 градусов.