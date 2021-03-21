В Калужскую область вернутся снегопады

Утром в воскресенье, 21 марта, в Калужской области ожидается около -2 градусов, пасмурно, порывы ветра – до 7 м/с.

Днем и вечером прогнозируется около +1 градуса, но местами возможен снег. Влажность воздуха повысится до 80%, а атмосферное давление наоборот начнет снижаться.

Прогнозируют синоптики небольшой снег и в понедельник, 22 марта.

21 марта отмечается весенний солнцеворот. В этот день продолжительность дня и ночи равны. Раньше считалось, что именно в этот день приходит настоящая весна, хотя заморозки еще возможны. По народным приметам, если жаворонки уже прилетели, весна будет теплой. Облака плывут высоко и быстро - к хорошей погоде. Если в этот день морозно - холодная погода продержится еще какое-то время.