В Калужской области грачи подскажут погоду

В среду, 17 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода без существенных осадков.

Температура воздуха с утренних -1 повысится днем до +2. Вечером – около нуля.

Порывы ветра будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

Православные в этот день почитают память святого Герасима. В народе эту дату называли ранее Герасим-грачевник и связывали ее с прилетом грачей, которые были верным признаком наступления весны. С этими птицами были связаны и народные приметы, помогающие узнать погоду. Так, если 17 марта грачи уже прилетели, то снег окончательно растает к началу апреля. Грачи резвятся - в ближайшие дни будет стоять хорошая погода. Если грачи громко кричат - будет дождь, а если стаями летают над гнездами и беспокойно себя ведут - к перемене погоды.