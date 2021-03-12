МЧС предупреждает о метели, гололедице и сильном ветре в Калужской области 12 и 13 марта

Во второй половине дня в пятницу, 12 марта, и ночью 13 марта на территории Калужской области ожидается метель. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Калужской области.

Калужан просят не покидать дома без крайней необходимости.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям в МЧС напоминают, что из-за голодедицы увеличивается тормозной путь. Автомобилистов просят снизить скорость.

Как мы уже рассказывали, в Калуге 12 марта началось потепление. К вечеру синоптики обещают около -7 градусов, а в следующие несколько дней – около нуля.