В Калужскую область снегопады вернутся вместе с потеплением

Утром в пятницу, 12 марта, в Калужской области ожидается около 12 градусов мороза и сильные порывы ветра. Будет ясно, влажность воздуха – около 67%.

Днем начнется потепление, температура воздуха повысится до -7. Порывы южного ветра будут достигать 9 м/с. Возможен снег.

Вечером потепление продолжится, вырастет и влажность воздуха. Местами ожидается сильный снегопад.

На выходных осадки продолжатся. Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

По народным приметам на 12 марта можно определить, каким будет погода летом. Православные в этот день почитают память святого Прокопия. Наши предки верили, что именно с этого дня зима окончательно уходит, уступая место весне. Считалось, если 12 марта идет дождь или снег, то лето будет холодным и ненастным, а если дует южный ветер и на улице капель, то лето будет жарким.