МЧС прогнозирует ледоход в Калужской области не раньше конца марта

Ледоход на реках Калужской области ожидается не раньше конца марта. Во вторник, 9 марта, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- В первую декаду марта в нашем регионе наблюдаются достаточно низкие температуры, - отмечают спасатели. - Лед на реках еще толстый, около 26-28 сантиметров. Ледоход жители области смогут наблюдать не раньше последних дней марта. Такие данные предоставило Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 марта 2021 года.

На всей территории области пока лежит снег высотой от 17 до 43 сантиметров.

Напомним, накануне в правительстве региона сообщили, что паводок в Калужской области будет примерно таким же, как в апреле 2018 года.